Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanında başlattığı inşaata inceleme

Gökçeada Belediyesi'nin sit alanına iki katlı betonarme binalar diktiği ve bu yapıların kaçak olduğu iddia edildi. Olay karşısında Gökçeada çevre örgütleri ayağa kalktı. Arkeolojik sit alanı içinde izinsiz yapılan yapıların, kaçak olduğu ileri sürüldü. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yasaya aykırı inşa edilen yapılarla ilgili işlem başlattıklarını açıkladı.

Arkeolojik sit alanı içinde yapılan binalarla ilgili çevreciler, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Gökçeada Kaymakamlığı’na müracaat etti. Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Normalde böyle bir bina yapımı için başvurmaları gereken yerin Gökçeada Belediyesi olması gerektiğini belirten çevreciler, “Binaları yapan belediye olunca ne yapacağımızı şaşırdık. Kaymakamlığa, CİMER’e ve Koruma Kurulu’na yazdık. Belediye bunların ruhsatlı olduğunu savunuyor. Kendi kaçak yapılarına kendileri ruhsat vermiş. Ancak burası antik liman ve sit alanı. Koruma Kurulu’ndan izin alınmamış ve oldubitti yapılmak istenmektedir” şeklinde tepki gösterdi.

3830 sayılı Kıyı Kanunu’na göre, kıyı kenar çizgisinden en az 50 metre mesafe içinde betonarme bina inşa etmek yasak olmasına rağmen bu binalar kıyının neredeyse dibine yapılmış. Arkeolojik sit alanı içinde kalan inşaat sahası için Çanakkale Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan izin alınmamış. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na göre 1. derece arkeolojik sit alanlarında yapılaşma kesinlikle yasak.

Çevrecilerin şikâyeti üzerine Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri yerinde inceleme yaptıklarını, 3830, 2863 sayılı yasalara ve 3194 sayılı İmar Yasası’na aykırılıklar tespit ettiklerini, teknik incelemenin devam ettiğini, birkaç güne kadar gerekli düzenlemenin yapılacağını ve inşaatların durdurulacağını ileri sürdü.