Gökçe Bahadır'dan Mert Fırat açıklaması

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncusu Gökçe Bahadır, Mert Fırat ile yakınlaştığı iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamada “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık” ifadeleri yer aldı.



Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Efe Duru ise çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu, “Saçma sapan haberler. Dizide öpüşme yakınlaşma sahneleri bile yok. Diziyi izlemeyenler yorum yapıyorlar. Biz çok güzel bir yıl geçirdik ve yapamadık ayrıldık” dedi.



Gökçe Bahadır ve Mert Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrolü paylaşıyor.