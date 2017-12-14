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Gökçe Bahadır'dan Mert Fırat açıklaması

Gökçe Bahadır'ın bir yıldır birlikte olduğu turizmci sevgilisi Efe Duru ile ayrılığına rol arkadaşı Mert Fırat’la yakınlaşmasının neden olduğu iddia edilmişti

14 Aralık 2017 23:45

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncusu Gökçe Bahadır, Mert Fırat ile yakınlaştığı iddialarına menajeri aracılığıyla yanıt verdi. Açıklamada “Asla öyle bir şey yok. Ne saçma bir şey. Anlaşamadık ve karşılıklı saygı çerçevesinde ayrılma kararı aldık” ifadeleri yer aldı.

Ayrılığı Instagram hesabından duyuran Efe Duru ise çıkan haberler karşısında sessizliğini bozdu, “Saçma sapan haberler. Dizide öpüşme yakınlaşma sahneleri bile yok. Diziyi izlemeyenler yorum yapıyorlar. Biz çok güzel bir yıl geçirdik ve yapamadık ayrıldık” dedi.

Gökçe Bahadır ve Mert Fırat, 'Ufak Tefek Cinayetler' dizisinde başrolü paylaşıyor.

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