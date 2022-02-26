Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.