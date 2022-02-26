\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="content-heading">\n<p class="content-description">Oyuncu <strong>Gökçe Bahadır</strong> piyanist sevgilisi <strong>Emir Ersoy</strong> ile evlendi.</p>\n<div class="text-content">\n<p>Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi. Alaçatı‘da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'Evet' diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.</p>\n</div>\n<div class="s">\n<div class="text-content">\n<p>Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.</p>\n</div>\n<div class="s"> </div>\n</div>\n</div>\n<div class="gallery-list"> </div>\n</body>\n</html>