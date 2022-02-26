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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi

26 Şubat 2022 00:34

Oyuncu Gökçe Bahadır piyanist sevgilisi Emir Ersoy ile evlendi.

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy evlendi. Alaçatı‘da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle 'Evet' diyen çiftin mutluluğu kameralara yansıdı.

Gökçe Bahadır’ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaparken; Emir Ersoy’un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

 
 
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