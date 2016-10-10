Gökçe Bahadır tanınmaz halde!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır koyu kahverengi saçlarını platin sarıya boyattı.

Gökçe Bahadır, Ali Can Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi, Cansel Elçin, Hande Subaşı ve Aslıhan Gürbüz’ün başrollerini paylaştığı “Aşk Uykusu” filminin çekimlerine devam ediyor.



Gökçe Bahadır sık sık yeni filminin setinden fotoğraflar paylaşıyor. Bahadır’ın son paylaşımı ise takipçilerini şaşırttı.



Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, yeni görüntüsünü hayranlarıyla “sarışınlık mı dedin” notuyla birlikte paylaştı.



Bahadır’ın sarışın halini gören hayranları büyük şaşkınlık yaşarken bazı takipçiler oyuncunun sarışın halini çok beğenirken bazıları ise en yakın zamanda eski saç rengine geri dönmesini istedi.