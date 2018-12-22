Gökçe Bahadır: Sahne hiç korkmadığım bir yer

Oyuncu Gökçe Bahadır ve Aykut Gürel, 70'lerin ve 80'lerin 10 hit parçasını albüme taşıdı. 11 Aralık'ta çıkan albüm dinleyiciye çok yönlü bir yolculuk sunuyor. Bahadır, "Sahne hiç korkmadığım aksine çok iyi hissettiğim bir yer" dedi.

Sabah'tan Burcu Aldinç'in haberine göre, "Müzik, hayatımın her döneminde beni besleyen, bana güç veren özel bir alan oldu" diyen Gökçe Bahadır, "O yüzden attığım bu adım benim için çok kıymetli. Sahne hiç korkmadığım aksine çok iyi hissettiğim bir yer..." diye konuştu.

Aslında müzikle ilgili profesyonel anlamda bir iş yapmayı düşünmediğini ifade eden Bahadır, Aykut Gürel'in kendisine, "Bir albümün olsaydı ne tarz söylemek isterdin?" diye sorduğunu ve "Kesinlikle 80'ler şarkılarını söylemek isterdim" yanıtı verdiğini anlattı. Bu diyaloğun ardından çıkan albümün geliri ise Bahadır'ın gönüllü elçiliğini yaptığı SosyalBen Vakfı'na bağışlanacak.