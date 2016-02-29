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Gökçe Bahadır albüm çıkaracak

Sezen Aksu’ya büyük hayranlık duyan Bahadır, albümünde Aksu’nun “Kahpe Kader” şarkısını okumak istiyor

29 Şubat 2016 10:08

Sosyal sorumluluk projelerinde ve dizilerde seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Gökçe Bahadır albüm çıkarma kararı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, son bir aydır Instagram hesabından, seslendirdiği Sezen Aksu şarkılarının videolarını paylaşan Gökçe Bahadır, önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek. Caz sanatçısı Çiğdem Erken’le birlikte çalışmaya başlayan oyuncu, okuma dersleri de alıyor.

“Kayıp Şehir” adlı dizide ses rengiyle dikkat çeken Bahadır, gittiği eğlence mekanlarında da sahneye çıkıp şarkı seslendirmişti.

Sezen Aksu’ya büyük hayranlık duyan Bahadır, albümünde Aksu’nun “Kahpe Kader” şarkısını okumak istiyor.

 

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