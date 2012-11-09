Gökbilimciler, yeni bir gezegen keşfetti

Gökbilimciler, yaşamaya elverişli bir gezegen daha keşfettiklerini açıkladı. Söz konusu gezegenin 42 ışık yılı uzaklıkta, HD 40307 yıldızının yörüngesinde olduğu bildirildi.

HD 40307'nin etrafında üç gezegen olduğu fakat daha önce bilinmediği ifade edildi. Fakat bunların yıldıza ve suyun varlığına imkan tanımayacak kadar yakındı olduğu ifade edildi.

Astronomi ve Astrofizik dergisinde yayımlanan makaleye göre, şimdi aynı yıldızın yörüngesinde üç gezegen daha keşfedildiği belirtildi. Bunlardan birinin sıvının bulunabileceği mesafedeki bir 'Süper-Dünya' olduğu ve dünyanın yedi katı büyüklüğündeki bu gezegen yörüngesinin 200 günde tamamlandığı belirtildi.

Bugüne dek Güneş Sistemi dışında 800 kadar gezegen tespit edildiği bazılarının ise 'Süper-Dünya' sınıfına dahil edildiği açıklandı.

Bilim adamları, bunlardan birinin de 'Dünya 2.0', yani bizim gezegenimizin bir benzeri olduğunu ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.



'Kızıla kayma' etkisi



42 ışık yılı uzaklıktaki HD 40307'nin, Güneş'e fazla benzemediği, bizim yıldızımızdan daha küçük, soğuk ve portakal rengi bir ışık verdiği bildirildi.

Yeni gezegenleri bulan yetkililerin, "Soğuk Yıldızlar Etrafındaki Kayalık Gezegenler (Ropacs)" adlı bir grubun parçası olduğu ifade edildi.

Ekibin, Avrupa Güney Gözlemevi'nin Şili'de bulunan La Silla tesisindeki Harps aletini kullandığı açıklandı.

Harps gezegenlerinin doğrudan gözlemlemediği, bir yıldızın yörüngesindeki gezegenlerin yerçekimsel geriliminin, yıldızın ışığının renginde yarattığı ufak değişimleri kaydettiği açıklandı.

Gökbilimde ise bu etkiye 'kızıla kayma' ve 'maviye kayma' adlarının duyuruldu.

Ekip şu anda uzaydaki teleskopları kullanarak bu gezegeni daha yakından incelemeyi hedeflediklerini belirtti.