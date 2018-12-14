Gökbey'in test pilotları ilk uçuşu anlattı: Herkes ağlıyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan ve ismi açıklanan yerli genel maksat helikopteri Gökbey’in test pilotları tarihi ilk uçuşta neler yaşandığını anlattı. Arif Ateş, "6 Eylül’de sabah 06.00’da ilk uçuş için hepsi orada bekliyordu. O uçuşu yapıp döndüğümüzde gözyaşlarını tutamamışlardı. Herkes ağlıyordu” dedi. Gökhan Virlan da, “6 Eylül’de yaptığımız kısa uçuş 25 yılda keyif aldığım en iyi uçuştu" şeklinde konuştu.

Yenişafak'ta yer alan habere göre deneysel Test Pilotu Gökhan Virlan, şunları kaydetti:

"İlk uçuşlar dünyada çok önemlidir. Bütün hava aracı üreticileri için ilk uçuşu yapmak çok önemlidir. Dünyada bunu yapan test pilotu da çok azdır. Herkese nasip olmaz. Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği, özgün ve milli helikopteri ilk kez uçurma şansı bize nasip oldu. Bu gururu yaşadık. Her şeye değer. Kendi adıma 16 farklı helikopterle uçtum. 6 Eylül’de yaptığımız bu kısa ama çok önemli uçuş, benim 25 yıldan ve 5 bin saat uçuştan sonra keyif aldığım en iyi uçuştu."

Arif Ateş, de şunları kaydetti:

“6 Eylül’de sabah 06.00’da ilk uçuş için hepsi orada bekliyordu. O uçuşu yapıp döndüğümüzde gözyaşlarını tutamamışlardı. Herkes ağlıyordu. Bizde bir gelenek vardır. İlk uçuşu yaptıktan sonra pilotları ıslatırlar. Bizi de o gün sabahın 6’sında ıslattılar. Ama herhalde o en güzel ıslanmaydı. Arkadaşlarımızın gözyaşlarıyla bizi ıslattıkları sular birbirine karıştı."