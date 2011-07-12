Gök: İki haftada ne değişti de yemin ettik?

T24 - CHP’li İsa Gök, AK Parti’yle yapılan mutabakatın ardından alınan yemin kararını “telaş ve aceleyle alınmış bir karar” olarak yorumladı. “İki haftada ne değişti?” diye soran Gök, yemin edeceği sinyalini de verdi. Gök, halen yemin etmeyen milletvekilleri arasında bulunuyor.



CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, AK Parti’yle yapılan mutabakatın ardından yemin edilmesini sert bir şekilde eleştirdi.



Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen İsa Gök, yemin kararını “telaş ve aceleyle alınmış bir karar” olarak nitelendirdi.



Gök, 11 Temmuz 1789'da Fransa Kurucu Meclisine sunulan İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi'nde, ''egemenliğin millete ait olduğu'' ve ''suç yargıda kesinleşmedikçe herkesin masum olduğu'' maddelerinin yer aldığını söyledi.



Gök, CHP'nin, milletin iradesinin üstünlüğünü dünyaya ilan etmek için aldığı yemin etmeme kararını, söz konusu bildirgenin 222. yıl dönümünde sona erdirdiğini ifade etti.



''Demokratik bir eylem olan yemin etmeme süreci dün sona erdiğinde CHP'nin tutuklu milletvekillerinin Meclise gelebilmelerinin yolunun açılması gerektiğini'' kaydeden Gök, şunları söyledi:



''Ancak mutabakat metninde 'tutuklu milletvekilleri' ifadesine bile yer verilmemiştir. O zaman elde somut ne delil vardı ki alelacele yemin kararı alındı? Yani iki hafta öncesine göre bize bu tutumu aldıran gerekçelerden hangisi ortadan kalktı? Maalesef değişen hiçbir şey olmadığını görüyor ve telaş içinde alınan yemin etme kararını kesinlikle doğru bulmuyorum. Somut bir sonuç elde edilene kadar haklı ve kararlı tutumumuzu devam ettirmeyen partimin bir milletvekili olarak, bu erken alınan karar uymak zorunda olduğumu biliyorum.



'İnsanlık tarihi; demokrasi, insan hakları ve özgürlükler yolunda bedel ödeyenlerle doludur' diyen bizlerin, tarihin, 'ülkemizde insan haklarının evrensel hukukun, demokrasinin, seçme ve seçilme hakkının eksiksiz uygulanması için bedel ödediler' sayfasında yer almak, kazandıklarımızın karşısında en büyük ödül olmaz mıydı?''



İsa Gök, andiçme işlemini yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya net yanıt vermedi.



