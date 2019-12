Göğüsleriyle sevgilisini öldürüyordu

T24-

NEFESSİZ KALDI

Bunu fark edip göğüslerinin altından erkek arkadaşını kaldıran kadın, acil servisi aradı. Eve giden sağlık görevlileri nefessiz kalan gence müdahale ederek hayata döndürdü.





Yaşadıklarını İngiliz News of the World Gazetesi’ne anlatan Smedley, sevgilisini mutlak ölümden kurtardığını söyledi.





Claire Smedley’in göğüslerini yastık gibi kullanmayı çok sevdiğini belirten ve soyadını açıklamayan Steven ise bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını açıkladı. Steven, göğüslerin altından çıkmayı ve sevgilisine sesini duyurmayı başaramayınca bir an öleceğini düşündüğünü söyledi.