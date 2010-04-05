Göğüsleriyle sevgilisini öldürüyordu

T24- İngiltere'de 100 numaranın üzerinde sutyen takan Claire Smedley (27), az kalsın birlikte
olduğu erkek arkadaşının ölümüne neden oluyordu. 3 çocuk annesi Smedley, 27 yaşındaki erkek arkadaşı Steven ile seks yaparken yüzüne göğüslerini koydu. Göğüslerin içine gömülen Steven ise bir süre sonra nefessiz kaldı ve hareket etmedi.
NEFESSİZ KALDI
Bunu fark edip göğüslerinin altından erkek arkadaşını kaldıran kadın, acil servisi aradı. Eve giden sağlık görevlileri nefessiz kalan gence müdahale ederek hayata döndürdü.
Yaşadıklarını İngiliz News of the World Gazetesi’ne anlatan Smedley, sevgilisini mutlak ölümden kurtardığını söyledi.
Claire Smedley’in göğüslerini yastık gibi kullanmayı çok sevdiğini belirten ve soyadını açıklamayan Steven ise bir daha asla böyle bir şey yapmayacağını açıkladı. Steven, göğüslerin altından çıkmayı ve sevgilisine sesini duyurmayı başaramayınca bir an öleceğini düşündüğünü söyledi.