Göğüslerinizi doğal yollarla büyütün

Büyük ve seksi göğüsleri olsun isteyen; ama ameliyattan çekinen yada yeterli maddi imkanı olmayan kadınlar; artık herşeyin bir kolayı var:



Şimdikinden biraz daha büyük göğüsler hedefliyorsanız; silikonlu sütyenler bu amaca hizmet edebilecek çeşitlilikte.. Askılı, askısız, yapıştırmalı, dikişsiz, iz yapmayan..vs. Artık tüm iç çamaşırı üreticilerinin kolleksiyonlarında ihtiyacınız olan türde bir sütyen bulmanız mümkün.



Bunun dışında hem kesenizi zorlamayacak hem de bıçak altına yatmayı gerektirmeyecek bir yöntem var :Göğüslerinizi doğanın sunduğu bitkilerle de büyütebilirsiniz!



Damiana: Özellikle afrodizyak olarak tanınır. Günümüzde birinci sırada kadın rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.



Melek otu: Kadın rahatsızlıkları en önemli kullanım alanıdır. Dolaşım bozukluğu, kabızlık, diyabet, kanser de kullanılmaktadır. Kadında hormon metabolizmasına etki gösterir.



Oğul otu: Anti mikrobik özelliği vardır. Huzursuzluk, korku ve yara iyileşmesinde kullanılır. Kas kramplarını çözer.



Aslan kuyruğu: Çayı yıllardır kalp problemleri ve kadın rahatsızlıklarında etkin bir tedavi olarak kullanılmaktadır.



Bostan otu: Çok eski yıllarda sarılık, böbrek/ mide rahatsızlıkları, migren problemlerinde kullanılıyordu. Uzun yıllardır kadın rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.



Testere palmiyesi: Çok sayıda sağlık problemlerinde kullanılmaktadır. Erkeklerde prostat sorunlarında, kısırlık ve iktidarsızlık için kullanılıyor. Bu etkin bitki kadında da bir dizi tedavi olanakları sağlamaktadır. Meme bezlerinin gelişmesine neden olur.



Yam kökü: Meksika'da eski yıllarda Chiapas kabilesi kadınların doğum yapması sırasında bu bitkiyi kullanıyordu. Kadınlarda hormon yapımını uyarıcı etkisi vardır ve memeleri büyütür.



Kara hindiba: En önemli etkisi karaciğer üzerinedir. Safra akışını düzenler. Hindistan'da karaciğer hastalıklarında sıklıkla kullanılır. Vitamin ve mineralin zengin kaynağıdır. Avrupa'da salata şeklinde tüketilmektedir. Zararlı kimyasal ilaçlara, operatif müdahalelere ve implantlara karşı doğal bir alternatif olup, güzel göğüslere sahip olmak için ideal bir yöntemdir. Kapsüllerinden 6 ay süresince günde 2 kez 3'er kapsül alınır. Etkiyi artırmak için kremleriyle birlikte kullanılabilir. Daha sonra 3 ila 4 ayda bir 2-3 hafta süreyle alınmalıdır

