Göğüslerini teşhir ederek hırsızlık yapıyorlar

T24- Fransa polisi, göğüslerini teşhir ederek hırsızlık yapan iki kadının peşinde. 20'li yaşlarındaki iki güzel hırsızın, ATM'den para çekmeye gelen bir adamın dikkatini göğüslerini göstererek dağıtarak adamın parasını çaldıkları belirtiliyor.



Hırsızlardan biri göğüslerini teşhir ederek adamın bakmasını sağlarken, diğeri adamın hesabından 300 euro çaldı. İkili daha sonra parayla birlikte kayıplara karıştı.



Polis, Paris'teki bir ATM'nin önünde gerçekleşen olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini ancak, kadınların kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti.





Polis sözcüsü ayrıca, "İnsanlara ATM'den para çekmeye gittiklerinde dikkatlerini dağıtacak davranışlara karşı tetikte olmalarını, manzara ne kadar çekici olursa olsun ATM'ye yoğunlaşmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.



