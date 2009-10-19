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Göğüslerini kumaşla kamufle etti

"Sevişme sahnelerinde araya yastık koyuyoruz" açıklamasıyla çok konuşulan Beren Saat, 'Gecenin Kanatları'nda göğüslerini kumaşla örterek oynadı.

19 Ekim 2009 03:00

"Sevişme sahnelerinde araya yastık koyuyoruz" açıklamasıyla çok konuşulan Beren Saat, 'Gecenin Kanatları'nda göğüslerini kumaşla örterek oynadı.

Aşk-ı Memnu' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme görüntüleri çok konuşulan Beren Saat, yeni sinema filminde de cesur sahnelere imzasını attı.

Filmin tek kadını

Filmdeki rol arkadaşı Murat Ünalmış'la önce uzun uzun öpüşen daha sonra soyunarak birlikte olan Beren Saat; soyunduğu sahnede Ünalmış ve set ekibinin göğüslerini izlememesi için ten rengi bir kamuflaj kullandı. Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı, Serdar Akar'ın yönettiği 'Gecenin Kanatları'nda, yasa dışı örgüte mensup bir teröristi canlandıran Beren Saat; 11 Aralık'ta vizyona girecek filmin tek kadın oyuncusu. Çekimleri beş haftada İstanbul'da gerçekleştirilen film; yasa dışı örgüte mensup altı gencin duygusal ve gerilimli hikayesini beyazperdeye taşıyor. Beren Saat filmde, aşkı ile ideali arasında kalan canlı bir bombayı oynuyor.

Garip bir aşk öyküsü

Bir intihar bombacısı kız ile milli takıma 400 metre koşucusu olmak için çalışan atletin yollarının kesişeceği 'Gecenin Kanatları'nda; 'Yusuf ve Gece'nin aşkları çok konuşulacak. Serdar Akar'ın yönettiği film 11 Aralık'ta vizyona girecek.

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