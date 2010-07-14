T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Göğüsleri kariyerinin önüne geçmiş

Hollywood'un Latin yıldızı Sofia Vergara, kariyerinin iri göğüslerine kurban gittiğini açıkladı.

14 Temmuz 2010 03:00

T24- Hollywood'un Latin yıldızı Sofia Vergara, kariyerinin iri göğüslerine kurban gittiğini açıkladı.

Kariyerine 90'ların sonunda başlayan ve özellikle Modern Family dizisiyle dikkat çeken 38 yaşındaki oyuncu, iri göğüsleri nedeniyle Hollywood'da seks sembolü olarak görüldüğünü ve yeteneğinin göz ardı edildiğini ifade etti.

Kariyeri boyunca birçok kez cerrahi müdahaleyle göğüslerini küçülttürmesi yönünde tavsiyeler aldığını açıklayan Vergara, bunu hiç bir zaman düşünmediğini, vücudunu doğal haliyle çok sevdiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24