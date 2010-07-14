Göğüsleri kariyerinin önüne geçmiş

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Kariyerine 90'ların sonunda başlayan ve özellikle Modern Family dizisiyle dikkat çeken 38 yaşındaki oyuncu, iri göğüsleri nedeniyle Hollywood'da seks sembolü olarak görüldüğünü ve yeteneğinin göz ardı edildiğini ifade etti.

Kariyeri boyunca birçok kez cerrahi müdahaleyle göğüslerini küçülttürmesi yönünde tavsiyeler aldığını açıklayan Vergara, bunu hiç bir zaman düşünmediğini, vücudunu doğal haliyle çok sevdiğini söyledi.