“Göğüs kafeslerinde nefes yok” iddialarına Ateizm Derneği’nden cevap: Test ettik, sorun yok

CNN Türk’te yayınlanan 'Gündem Özel' programında ateistlerin göğüs kafesinde nefes olmadığını' ve nefes terapisinden sonra ağlayarak 'İlk kez Allah'ı hissettim' dediklerini iddia eden 'nefes terapisti' Nevşah Fidan Karamehmet'e Ateizm Derneği'nden yanıt geldi. Karamehmet'in iddialarına Twitter üzerinden cevap veren Ateizm Derneği, "Nefes sorunu yaşadığımız iddiasını dernek içinde test ettik, sorun yok. İmza: müdüriyet” açıklamasında bulundu.

'Nefes terapisti': Ateistlerin göğüs kafesinde nefes yok, terapiden sonra ağlayıp "Allah'ı hissettim" diyorlar

Deniz Bayramoğlu’nun sunduğu programda konuşan Karamehmet, "Seminerlerime ciddi koyu ateistler geliyor. Ateistlerin karın nefesleri çok iyi ancak üst bölgede nefes yok. Nefes normalde karında başlayıp okyanustaki bir dalga gibi devam etmesi gereken bir şey. Yüzlerce ateist gelmiş olabilir, göğüs bölgelerinde hiç nefes yok. Üst kısımları taşlaşmış durumda. Nefes açıldığında zihin seviyesinde de uyanış gibi bir şey yaşanıyor. Onlarcasının nefes açıldıktan sonra katıla katıla ağlayarak ben hayatımda ilk defa Allah’ı hissettim deyip, farklı bir moda girdiğini gördüm” ifadelerini kullanmıştı. Karamehmet'in sözleri, sosyal medyada da tepki çekmişti.