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Dünya
Deutsche Welle

Göğüs implantı kadın polis olmaya engel değil

Almanya'da göğüs implantı yaptıran kadınlara polislik yolunu açan bir karar alındı.

16 Nisan 2014 13:52

Almanya'da polis olmak için başvuran kadınlarda göğüs implantı yaptırmamış olma şartı aranıyor. Düzenlemeye gerekçe olarak, "göğüs implantının yaralanma olasılığını artırması" gerekçe gösteriliyor.

Baden-Württemberg eyaletinde sözkonusu gerekçeye dayanarak başvurusu reddedilen 20 yaşındaki bir kadın, konuyu eyalet meclisinin dilekçe komisyonuna yansıttı. Komisyon başkanı Beate Böhlen, başvuru sahibine hak verdiklerini açıkladı.

Baden-Württemberg eyaleti içişleri bakanı Reinhold Gall, "Komisyonun kararına saygı duyduklarını, konuyu istisnai vaka olarak değerlendirdiklerini" söyledi. İçişleri bakanı Gall, "Genç kadının neden bıçak altına yatmış olabileceğini anlayışla karşılıyorum" dedi. Komisyon kararının eyalet meclisince de onaylanması bekleniyor.

İdare Mahkemesi hak verdi

Berlin'de de benzer bir vaka halen eyaletin yüksek mahkemesinde görülüyor. Göğüs implantı yaptırdığı belirlenen bir kadının polis olmak için yaptığı başvuru reddedilmişti. Berlin emniyeti, ret gerekçesinde, sözkonusu kişinin "bazı özel giysileri implantın neden olacağı sağlık sorunlarından ötürü giyemeyeceğine" işaret etmişti.

İmplant göğüslü kadın polis adayı bunun üzerine konuyu yargıya taşıdı. İdare Mahkemesi polis adayının talebine hak verince Berlin emniyeti davayı temyiz etti. Dosya halen Berlin Eyalet Yüksek İdare Mahkemesi'nde inceleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBeate BöhlenReinhold GallGallMahkemesiBerlinBerlin Eyalet YüksekDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

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