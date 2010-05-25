Göğüs dekoltesine devlet sansürü

T24- Demet Akalın’ın “Zirve 2010” billboard’u Devlet Hava Meydanları İşletmesi engeline takıldı. DHMİ yetkilileri “Göğüs dekoltesi fazla. Billboard için üç aylık anlaşma yapılacak, o sırada Ramazan ayı da gelmiş oluyor. Bunu biraz kapatabilir misiniz” deyince ünlü şarkıcı harekete geçti. Fotoğraftaki derin göğüs dekoltesi photoshop tekniğiyle kapatıldı, yenilenen fotoğraf kısa süre içinde yetkililere teslim edildi. Akalın, konuyla ilgili “Evet, THY’nin bize ‘Biraz kapatabilir misiniz’ ricasında bulunduğu doğru... Biz de fotoğraftaki dekolteyi photoshop tekniğiyle kapatarak yeniden kendilerine gönderdik. Billboard bu şekilde basıldı” dedi.

Adriana Karembeu’lu Zeki Triko reklam panosu da yıllar önce ciddi bir kriz yaratmış, pano Hac döneminde hiçbir açıklama yapılmadan ve firma sahibi Zeki Başeskioğlu’na bilgi verilmeden Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden kaldırılmıştı.