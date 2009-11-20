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Ekonomi

Göğüs büyütene, botoks yaptırana vergi geliyor!

Vergi tasarısı kabul edilirse göğsünü büyüten, yağ aldıran,botoks yaptıran yüzde 5 vergi ödeyecek.

20 Kasım 2009 02:00

Krizde gelirini artırmak isteyen ABD estetiğe vergi getiriyor. Vergi tasarısı kabul edilirse göğsünü büyüten, yağ aldıran,botoks yaptıran yüzde 5 vergi ödeyecek.

ABD’de sağlık sektöründe yapılması planlanan reformun altından göğüs büyütmeye, yağ aldırmaya ve botoksa vergi çıktı.

ABD Senatosu’nda görüşülen ve Demokratlar tarafından hazırlanan tasarıya göre, yağlarını aldıran, yüzünü gerdiren ve göğüslerini büyüten Amerikalılardan vergi alınacak. Cumhuriyetçiler ise getirilmesi planlanan yeni vergilere ‘botoks vergisi’ adını taktı.

Ocak 2010’da başlıyor

Beyaz Saray’ın desteklediği yeni vergi reformu, yapılması zorunlu olmayan estetik cerrahi operasyonlara yüzde 5 vergi getiriyor. Küresel krizin darbe vurduğu Amerikan ekonomisi, 10 yıl içinde ‘botoks vergisi’yle 5.8 milyar dolar toplamayı hedefliyor. 10 yılda toplanması planan tüm verginin miktarı ise 849 milyar dolar.

Tasarıya göre, kaza sonucu gerek duyulan veya doğuştan gelen anormalliklerin gerektirdiği estetik operasyonlar vergi kapsamı dışında bırakılacak. Tasarı kabul edilirse, Ocak 2010’dan itibaren uygulanacak.

Göğüs büyüten azaldı

Tüm dünyayı pençesine alan ekonomik krizin bile, Amerikalıların estetik cerrahiye olan ilgisini frenleyemediği belirtiliyor.

Amerikan Plastik Cerrahlar Birliği’nin rakamlarına göre, 300 milyon nüfuslu ABD’de 2008 yılında yapılan estetik operasyon sayısı yüzde 3 artarak 12.1 milyona çıktı. En çok rağbet gören estetik müdahale, kırışık azaltmaya yönelik botoks operasyonları oldu.

ABD’de botoks yaptıranlar 2008’de yüzde 8 artarak 5 milyona yükseldi. Göğüs büyütme operasyonları ise kriz döneminde gözden düştü. 2008’de bıçak altına yatarak göğsünü büyütenler 2007 yılına göre yüzde 12 azalarak 307 bin 230’a indi.

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