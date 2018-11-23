Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da mermer ocağında çalışan Osman Demirkol (20), mermer kesme makinesinden fırlayan kesici aletin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralandı. Demirkol, aralarında ağabeyi Halil Demirkol\'un da bulunduğu mesai arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Demirkol\'un, yolda duran kalbi de yeniden çalıştırıldı.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Özdemir köyündeki mermer ocağında meydana geldi. Ocakta mermer kesen işçi Osman Demirkol, makinenin içindeki \'elmas\' denilen kesici aletin yerinden fırlayıp, göğsüne saplanmasıyla yere yığıldı. Aralarında ağabeyi Halil Demirkol\'un da bulunduğu mesai arkadaşları, hemen Osman Demirkol\'un yanına koştu. Halil Demirkol, kardeşini otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaralı Osman Demirkol, yolda, çağrılan ambulansa alındı. Bu sırada Osman Demirkol\'un kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle hayata döndürülen Demirkol, Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Kardeşinin yanından ayrılmayan Halil Demirkol, hastanede fenalaşıp yere yığıldı. Halil Demirkol\'a sağlık ekibi müdahale etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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