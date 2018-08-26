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Göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralandı

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada yorgun merminin göğsüne isabet ettiği İbrahim Teker (55) yaralandı

26 Ağustos 2018 13:56

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize), (DHA)- RİZE\'nin Çayeli ilçesinde evinin balkonunda oturduğu sırada yorgun merminin göğsüne isabet ettiği İbrahim Teker (55) yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yanıkdağ köyü Karanlık mevkiinde meydana geldi. Bayram tatilini ailesiyle birlikte evinde geçiren İbrahim Teker, balkonda oturduğu sırada göğsünde acı hissettiğini belirterek fenalaştı. Aile sakinleri ne olduğunu anlamadıkları Teker\'i Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Yapılan muayenesinde göğsüne havalı tüfek mermisi isabet ettiği saptanan Teker, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. Teker’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtilirken, jandarma ve polis ekipleri olayda silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

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