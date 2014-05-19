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Yaşam

Göğsüne futbol topu yaşamına mal oldu

Sakarya Amatör Lig'de futbol oynayan Yunus Emre Tuğral halı sahada yaşamını yitirdi

19 Mayıs 2014 10:02

Sakarya Amatör Lig takımlarından Arifiye Kalaycıspor’un oyuncusu Yunus Emre Tuğral (18), önceki gün Serdivan ilçesinde arkadaşlarıyla futbol oynamaya gittiği bir halı sahada göğsüne çarpan top sonras yaşamını yitirdi.

Maç sırasında göğsüne sert bir şekilde top isabet etmesi sonucu yere yığılan Tuğral, önce özel bir hastaneye sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gece 2 kez arka arkaya kalp krizi geçiren Tuğral, kurtarılamadı. Genç futbolcunun cenazesi otopsi sonrası Adapazarı’nda toprağa verildi. Arifiye Kalaycıspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mahmut Yanmış, “Bu bize bir şok oldu. Kendisi yetenekli bir oyuncuydu” dedi.

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