Göğsündeki 8.5 santimlik kitle ameliyatla alındı

Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te 68 yaşındaki Meral Çakı\'nın aort damarının genişlemesiyle göğüs kafesinde oluşan 8.5 santimetre çapındaki kitle, 4 saat süren ameliyatla alındı.

Göğsünde sıkışma ve ağrı hissiyle 6 gün önce özel bir hastaneye giden Meral Çakı\'nın, yapılan tetkiklerinde aort damarında 8.5 santimlik balonlaşma olduğu tespit edildi. Patlama riski yüksek olan balon kitlesi için Meral Çakı, ameliyata alındı. Meral Çakı\'nın göğüs kafesindeki kitle, Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan başkanlığında ekiple 4 saat süren ameliyatla alındı. Çakı, yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

Doç. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, kitlenin yapılan tetkikler sonucu 7- 8 yıllık bir kitle olduğunu belirlediklerini söyledi. Bu yaştaki hastalarda görülen çok nadir bir durum olduğunu ve hemen müdahale edilmemesi halinde ölüm riski olduğunu belirten Erdoğan,

\"Damarın yırtılmadan 8.5 santime kadar büyümesi çok nadir bir durumdur. Hastamızın çok fazla sigara kullanıyor ve sigara içenlerde anevrizmalar daha istekli olur. Hastamıza durumu anlattık, çok riskli bir ameliyat olduğunu söyledik. Hastamız cesaret göstererek ameliyata girmeyi kabul etti. Ameliyatta ana aort kapağını, kalbi besleyen damarları ve beraberinde beyne giden damarları değiştirdik. Şu an gayet sağlıklı, en kısa sürede taburcu edeceğiz\" dedi.

Hastaneye gelene kadar hastalığının farkında olmadığını, hastalığa hemen teşhis koyup gerekli müdahaleyi yaptıkları ve ikinci bir hayata başladığını kaydeden Meral Çakı ise, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.



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