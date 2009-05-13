Gogol'ün 200. Doğum yıl dönümü

Dünyaca ünlü Rus yazar Nikolay Vasilyeviç Gogol, doğumunun 200. yıl dönümünde uluslararası konferansla anıldı.



Rus Kültür Derneği tarafından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Muzaffer Göker Salonu'nda, "Gogol'ün 200. Doğum Yıldönümü Anısına Uluslararası Konferans" düzenlendi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçiğinde görevli Maslahatgüzar Andrev Burovov, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de böyle bir konferans düzenlendiği için teşekür etti. Rusya'da çocukların edebiyatta ilk olarak Gogol'le tanıştığını belirten Burovov, Gogol'un hayat boyunca okunabilecek bir yazar olduğunu söyledi. Burovov, Gogol'ün yapıtlarına da değinerek, onun güldürürken düşündürdüğüne dikkat çekti.



Rus Kültür Derneği Genel Sekreteri Olga Kızıltan da derneğin iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmek için 2004 yılında açıldığını bildirdi. Her yıl dernek bünyesinde çocuklar ve yetişkinler için Rusça kurslar düzenlediklerini, konferans ve seminerler yaptıklarını dile getiren Kızıltan, bu konferansın da kendileri için önemli olduğunu kaydetti.



Kızıltan, "En önemlisi iki ülkenin tarihten gelen bağlarını güçlendirmek. Herkesi derneğimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz" dedi.



Moskova'da bulunan Gogol Evi Anma Müzesi ve Bilim Kütüphanesi Müdürü Vera Pavlovna Vikulova da Gogol müzesinin açılışı, yazarın yaşamı ve sanatı hakkında bilgi verdi. UNESCO'nun 2007 yılını "Gogol Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Vikulova, "Gogol yazılarını genellikle ayakta yazardı ve tüm eserlerini ezbere bilirdi. Onun için eserlerini rahatlıkla yakabiliyordu, nasıl olsa aynısını tekrar yazabiliyordu" diye konuştu.



Amina Aygistova da Gogol'ün "Soroçinski Panayırı" adlı uzun öyküsünün kısa bir incelemesini sundu.

