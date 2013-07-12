Goffin çeyrek finalde

PTT sponsorluğunda, Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde düzenlenen PTT İstanbul Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda 1 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin çeyrek finale yükseldi.

İstinye'deki İstanbul Tenis Kulübü'nün kortlarında düzenlenen turnuvada tekler ana tablo 2. tur maçında Goffin, Avusturyalı tenisçi Maximilian Neuchrist'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek, tur atladı.

Turnuvanın 3 numaralı seribaşı Alman Benjamin Becker de Büyük Britanyalı Brydan Klein'i 6-4 ve 6-3'lük setlerle geçerek, çeyrek finale adını yazdırdı.

Belaruslu Dzmitry Zhyrmont'u 6-4, 3-6 ve 6-2'lik setlerle yenen Mısırlı Mohamed Sawfat ve Hırvat Mate Pavic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden İspanyol Adrian Menendez Maceiras da çeyrek finale çıktı.

Çiftlerde ise çeyrek final maçları sonunda rakiplerini yenen Brydan Klein (Büyük Britanya)-Ruan Roelofse (Güney Afrika) ikilisi, Gerard Granollers-Adrian Menendez Maceiras (İspanya) ve Riccardo Ghedin (İtalya)-Maximilian Neuchrist (Avusturya) çiftleri yarı finale yükseldi.

Turnuvaya yarın yapılacak maçlarla devam edilecek.