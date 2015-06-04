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Godzilla'ya Japon vatandaşlığı verildi

Japon film karakteri Godzilla turizm elçisi de ilan edildi

04 Haziran 2015 21:36

Dünyaca ünlü Japon canavarı Godzilla, memleketi tarafından resmen tanındı. Bugüne kadar birçok kez beyaz perdede karşımıza çıkan, son olarak Gareth Edwards’ın yönetmenliğinde ortalığı talan ederken bir yandan da dünyayı kurtaran Godzilla’ya Japon vatandaşlığı verildi.

Play Tuşu’nda yer alan habere göre, Godzilla aynı zamanda turizm elçisi de ilan edildi.

İşte Godzilla’ya verilen vatandaşlık belgesi:

İsim: Godzilla
Adres: Shinjuku-ku, Kabuki-cho, 1-19-1
Doğum Tarihi: 9 Nisan 1954 (İlk Godzilla filminin yayınlandığı tarih)
Shinjuku sahillerini ziyaret ettiği tarihler: Godzilla (1984), Godzilla vs. King Ghidorah (1991), Godzilla 2000 Millennium (1999)

 

 

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