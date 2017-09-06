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Ekonomi

Godiva, likörlü çikolata üretimini durdurdu

Belçika çikolatası denildiğinde ilk akla gelen markalardan Godiva'da likörlü çikolata üretimi durduruldu

06 Eylül 2017 15:58

Ülker’in 2007 yılında 850 milyon dolara aldığı Godiva bünyesinde alkollü çikolata üretiminin durdurulduğu ortaya çıktı. Karara gerekçe olarak, likörlü çikolataya ilginin düştüğü iddiası gösterildi.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker "Ülker Godiva'ya alkolü bıraktırdı!" başlıklı bir yazı kaleme alarak, likörlü Godiva çikolataların artık üretilmeyeceğini belirtti.

"Bir dönem kapanıyor"

Ülker'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

"2007’de Godiva’yı satın aldığında Yıldız Holding’in bir anda küresel gıda piyasasında yıldızı parlamıştı… Hatırlanacağı gibi Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, likörlü çikolata da üreten Godvia’yı almadan önce bir hocaya danıştığını, ‘Godiva böyle çalışabilir’ cevabı aldığını söylemişti. Seyrek de olsa likörlü çikolata üretimine devam ettiklerini ve Türkiye dışında bazı ülkeler için yaptıklarını anlatan Murat Ülker, ‘Müslümanlığın bana müsaade ettiği şeyleri yapıyorum’ demişti.

1926 yılında kurulan Godiva’da artık bir dönem işte bu sözlerin ardından kapanıyor. Godiva, alkollü çikolatalarını üretmeme kararı aldı. Bilindiği üzere çikolata üretiminde Belçika oldukça önemli bir ülke. Hatta çikolata konusunda ülkenin sembolü. Adına Hollywood’un filmler yaptığı Lady Godiva’dan esinlenilen marka nisan ayından itibaren alkollü çikolata üretimini sessiz sedasız durdurdu.

Bu karar Belçika’da büyük yankı uyandırdı. Belçika’da yayın yapan La Liberte Gazetesi’nde yer alan haberde marka için ‘Helal Godiva’ ifadesi kullanılırken, bazı yayınlarda ise ‘Müslümanları memnun etmek için yapıldı’ diye yer aldı. Ulaştığım bilgilere göre Yıldız Holding, alkol içeren Godiva ürünlerine ilginin düştüğünü, bu nedenle üretimi durdurduklarını belirtiyor. Bir de Godiva’nın son yıllarda büyüme gösterdiği bölgeler var. Japonya, Çin, Güney Kore gibi Asya ülkelerinin yanı sıra Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkeler de bu büyümede önemli role sahip.”

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