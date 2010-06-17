Göçükteki 2 işçinin ailelerine sonunda aylık bağlandı

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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Kömür Ocağı'nda 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen iş kazasında ölen, ancak göçükten çıkarılamayan iki işçinin gelir ve aylık bağlama işlemini tamamladı.SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:''Sigortalılarımız Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın hak sahiplerine gelir ve aylık ödenmesinde bir gecikme yaşanmaması ve hak sahiplerinin mağdur olmamaları bakımından gerekli prosedürlerin ödeme tarihlerine kadar yetişeceği göz önünde bulundurularak, kurumumuzca gelir ve aylıkların Haziran ayında ödenmesini sağlamak amacıyla, Engin Düzcük'ün hak sahiplerine 21 Mayıs 2010 tarihinde, Dursun Kartal'ın hak sahiplerine de 27 Mayıs 2010 tarihinde gelir ve aylık bağlama işlemleri ihtiyaten yapılmıştır.Sigortalılarımız Dursun Kartal'ın hak sahiplerine 23 Haziran 2010 tarihinde, Engin Düzcük'ün hak sahiplerine de 26 Haziran 2010 tarihinde ölüm gelir ve aylıkları PTT aracılığıyla ödenecektir. Kurumumuzca herhangi bir gecikmeye ve mağduriyete neden olunmadan sigortalılarımızın hak sahiplerine gelir ve aylıkları bağlanmıştır.Ayrıca Zonguldak Valiliği'nce Dursun Kartal'ın nüfustan düşürme işlemi tamamlanmış, Engin Düzcük'ün nüfustan düşürme işlemi de sonuçlanmak üzeredir.''17 Mayıs'ta Karadon ocağında medyana gelen grizu patlamasından bu yana toprak altında bulunana ve cesetlerine ulaşılamayan Dursun Kartal ve Engin Düzcük'ün cesetlerine ulaşılamadığı için nüfus kütüklerine "ölü" olarak düşülememiş, bu gerekçeyle de 2 madencini ailelerine hak ettikleri ölüm aylığı ve geliri SGK tarafından öndememişti.