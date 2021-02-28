Göçük altındaki iki kişiyi kurtarmaya giderken yolda “namaz molası” veren AFAD ekibi için soruşturma izni verildi, üyeler farklı illere gönderildi

Samsun’da, geçen yıl Ağustos ayında göçük altında kalan iki kardeşi kurtarmaya giderken “namaz molası” veren AFAD ekibi için Samsun Valiliği soruşturma izni verdi. Ekip üyeleri de farklı illere gönderildi.

Sözcü gazetesinden İsmail Akduman'ın haberine göre, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 Ağustos 2020 günü akşamı meydana gelen olayda, bir eve içme suyu bağlantılarını yapan Kenan Ak ve Hayati Ak göçük altında kaldı.

6 kişiden oluşan AFAD ekibi de Samsun’dan yola çıktı. Kurtarma çalışması devam ederken AFAD ekibi olay yerine 3-5 kilometre kala namaz ve ihtiyaç molası verdi. Bu sırada 2 kardeşin de cansız bedenlerini çıkarıldı. AFAD ekibinin olay yerine geç gitmesi ve ailenin şikayeti üzerine savunması alınan görevliler ihbarı aldıktan 14 dakika sonra hareket ettiklerini ve yaklaşık 1.5 saatlik yolda 5-7 dakika zorunlu ihtiyaç (tuvalet, akşam namazı, su) molası verdiklerini kabul etti. Raporda, 6 personel hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan soruşturma izni verilmesi için valilikten izin istendi. Valilik ise göreve giden 6 personel ve olay akşamı nöbetçi olan amir hakkında soruşturma izni verirken, AFAD Müdür Vekili Tuğral Bayar için izinli olduğunu gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

Soruşturma izni verilen 5 personel Artvin, Rize, Van ve Gümüşhane illerine geçici olarak görevlendirildi.

TIKLAYIN | Göçük altında kalan kardeşleri kurtarmaya giden AFAD ekibi yolda 'namaz molası' verdi; 2 kardeş öldü