Göçük altındaki 9 kişiyi insansız uçaklar arayacak

T24 - Kahramamaraş’ın Afşin İlçesi’ndeki Afşin-Elbistan B Termik Santrali’ne kömür sağlayan Çöllolar Kömür Sahası’ndaki göçük altında kalan 9 kişinin bulunması için Almanya’dan gelen 3 kişilik ekip, saha çalışmasına başladı. Almanların, kamyonet içinde oldukları sanılan kayıpları, uzaktan kumandayla çalıştırılan, küçük boyutlardaki insansız helikopterle toprak altına manyetik sinyal göndererek arayacakları belirtildi.

Çöllolar Kömür Sahası’nda 10 Şubat’taki göçükte milyonlarca metreküp toprak ve kömür altında kalan ve hayatlarından umut kesilen Jeoloji mühendisi Halil Tatlı, makine mühendisi Cuma Yıldırım, maden mühendisi Nail Yılmaz, makine operatörleri Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Kemal Elmas, dozer operatörü Adnan Demir, topograf Tuğran Gökhan ve drenaj işçisi Aydoğan Polat’ın bulunması için Almanya’dan istenen 3 kişilik uzman ekip Afşin’e geldi.

Alanında uzman Jeofizik Mühendisi Dr. Johannes B. Stol, Elektroteknik Mühendisi Benedik Imbach ve Elektronik Mühendisi Christoph Eck, göçük alanında saha çalışmasına başladı. 3 gün sürecek çalışma hakkında bilgi veren Christoph Eck, kayıpları, içinde bulundukları sanılan araçlardan yola çıkarak bulmayı hedeflediklerini söyledi. İnsansız helikopter yöntemi kullanacaklarını belirten Eck, "Helikopterde manyetik bir parça var. Onunla toprak altında herhangi bir cisim var mı onu araştıracağız? Saha çok geniş, bulmak biraz zor olacak. Helikopter için hava koşulları ve yükseklik çok önemli. Uçuş sırasında helikopterin aldığı verileri Dr. Dr. Johannes B. Stol, yorumlayacak" dedi.

Dr. Johannes B. Stol da, helikopterin bugüne kadar sadece askeri alanda silah ve metal aramada kullanıldığını, insan araması yapılmadığını söyledi. En son teknolojinin kullanıldığı helikopterle öncelikli olarak içinde 4 kişinin olduğu sanılan kamyoneti bulmaya çalışacaklarını belirten Stol, "Bu helikopter 1 yıldır kullanılıyor, insana duyarlı değil. Ancak içinde insan olduğu bilinen araçları arayacağız. Oradan yola çıkarak kayıpları bulmaya çalışacağız. Bu araçların toprak altındaki derinliği ve boyutu manyetik sinyal açısından çok önemli" dedi. Stol, bölge hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, çalışmalarını 3 günde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.





