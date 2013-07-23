Göçük altında kalan milli atlet yaşamını yitirdi

Milli atlet 29 yaşındaki Murat Karabaş, çalıştığı Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir okulun bahçesindeki 8.5 metre derinliğindeki izolasyon çukurunda meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Ortakent- Yahşi Beldesi'ndeki bir kolejin ana binasının yan duvarlarına izolasyon yapmak için kazılan bir metre genişliğinde 8.5 metre derinliğindeki çukurda, bugün saat 16.00 sıralarında, büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültü üzerine bahçeye çıkan okul yöneticileri, çukurda çalışan milli atlet Murat Karabaş'ın göçük altında kaldığını farkedip, durumu kurtarma ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Göçük altındaki işçinin kurtarılması için Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi ve Ortakent-Yahşi Belediyesi İtfaiyesi'nden yardım istendi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda göçük altında kalan milli atlet Karabaş'ın cesedine ulaşıldı. Karabaş'ın cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bir ay önce nişanlanan Ege Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Meslek Yüksekokulu mezunu Karabaş'ın beden eğitimi öğretmenliği için KPSS'ye girdiği, bu arada da ağabeyinin yanında inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.

Jandarma, 1500, 5 bin ve 10 metre koşularında Türkiye şampiyonlukları bulunan milli atlet Karabaş'ın göçük altında kalarak ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.