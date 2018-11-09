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Göçük altında kalan işçi, yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da BUSKİ ekiplerinin yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışmasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar (36), yaralandı

09 Kasım 2018 19:23

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da BUSKİ ekiplerinin yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışmasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar (36), yaralandı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) ekiplerinin merkez Nilüfer ilçesi Doğan Avcıoğlu Caddesi\'nde yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göğsüne kadar toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar, yaralandı. Ekip arkadaşları tarafından kurtarılan Ali Rıza Kaçar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaçar\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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