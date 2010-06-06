Göçük altında kalan 2 işçiye hala ulaşılamadı

T24 - 30 kişinin öldüğü Zonguldak'taki maden ocağındaki patlamanın üzerinden 20 gün geçti ama madende kalan 2 işçinin cenazesine halen ulaşılamadı. Acıları hergeçen gün artan aileler, artık cenazelerini almak istiyor.



Ocaktan çıkartılamayan madencilerden biri 31 yaşındaki Engin Düzcük.



Madenin taşeron olarak işini yapan Yapı-Tek firmasında aşçıydı. Çalıştığı bölüm kapanınca işsiz kalmamak için hiçbir deneyimi olmadığı halde 7 ay önce madene girdi.



Engin Düzcük'ün madenden cenazesi çıkartılamadı. Ancak eşinin yaşadığı acı cenazelerin karışmasıyla katlandıkça katlandı.



Madende ölen Erdem Alkin'in cenazesini, eşi Engin Düzcük sanılması nedeniyle toprağa veren Hayriye Düzcük ikinci kez yıkıldı.



Madenden çıkartılamayan diğer işçi ise Dursun Kartal. Onun ailesi de perişan. Aileler, cenazelerin bir an önce çıkartılmasını bekliyor.







