Göçmenlerin korunması için yeni misyon

Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler (BM), özellikle Libya’da kötü koşullarda yaşayan göçmenlerin korunması için yeni bir görev gücünün kurulacağını açıkladılar.

Üç örgütün çarşamba günü yaptıkları açıklamada, yeni görev gücünün asıl amacının Libya'daki ve Libya'dan Avrupa'ya giden deniz yolundaki göçmen ve mültecilerin kurtarılıp korunması olduğunu ifade ettiler.

Kurtarma ve koruma görevlerinin yanı sıra yeni misyon, ülkelerine geri dönmek isteyen göçmenlerin bu süreçlerini hızlandırmak için çalışacak ve şiddet veya çatışmadan kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan insanlara yeni evler bulacak.

Bu açıklama, Avrupa Birliği ile Afrika Birliği liderlerinin Fildişi Sahili'nin Abican kentinde göçmen krizine çözüm aramak için araya geldikleri gün yapıldı.

Afrikalı göçmenlere yardım için söz

AB ve Afrika Birliği liderleri genellikle Libya üzerinden Avrupa’ya ulaşmak isteyen binlerce Afrikalı göçmene yardım edebilmek için daha fazla önlem alma sözü verdi.

Zirvenin ana konusu her ne kadar Afrika'da gençlik ve gelişim olsa da göç konusu ele alınan konuların başında geldi. Özellikle Libya'da göçmenlerin kötü muamele gördüğü ve köle olarak satıldığı bir açık artırmanın görüntülerinin ortaya çıkması zirvenin ana gündem maddesinin değişmesine neden oldu.

Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Ouattara, Avrupa ile Afrika'nın güvenliğinin Libya'daki krizi çözme ve göçmenlere uygulanan insandışı muameleyi durdurma güçlerine bağlı olduğunu belirtti.

Merkel: Yasadışı göçü durdurmak ortak çıkar

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa’nın Afrikalıları desteklemesinin çok önemli olduğunu söyledi. Merkel bunun yasadışı göçü, insanların Libya'daki kamplarda kötü koşullarda yaşamalarına ve insan ticaretine maruz kalmalarına engel olacağını ifade etti.

Yasadışı göçü durdurmanın ortak bir çıkar olduğunu belirten Merkel, bunun bütün Afrika kıtası için geçerli olduğunu sözlerine ekledi.

Zirve öncesinde açıklama yapan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Afrikalı göçmenlerin insan kaçakçılığına maruz kalmasını “insanlığa karşı işlenen suç” olarak nitelendirdi.

Macron, Afrika ile Avrupa’nın tehlikede olan insanların tahliyesi için Libya'da tutsak kalanlara geniş çaplı yardım yapmasını istediğini belirtti. Macron konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermezken, teklifini zirve sırasında açıklayacağını da sözlerine ekledi.

Zirve perşembe günü de devam edecek.

AP/dpa/Reuters/DÇ/HS

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