Göçmenlerin gitmek istediği ülkeler listesinde Türkiye son sırada

Dünyadaki 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin başka ülkelere göç etmek istediği, yapılan bir araştırma sonucu ortaya konuldu. Araştırmaya göre en çok göç alma potansiyeline sahip ülke ABD olurken, Türkiye son sırada yer aldı.
Veri ve analiz şirketi Gallup World Poll, dünyadaki 750 milyon yetişkin bireyin yüzde 15'inin şansları varsa başka bir ülkeye gitmek istediğini tespit etti.
Bu anlamda 2010 ve 2017 yılları arasında 152 ülkede 453 bin 122 kişi ile yapılan görüşmelerde, potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkeler belirlendi. Araştırmada Sahraaltı Afrika'nın göç etme arzusunun en yoğun olduğu bölge olduğu gözlemlendi.
Araştırmaya göre dünya genelindeki potansiyel göçmenlerin yüzde 21'i Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek istediği kaydedildi. Bu da 158 milyon kişiye tekabül ediyor. ABD'nin kuzeyinde kalan Kanada listede ikinci sırada yer alırken, onu Almanya takip etti.
Hangi ülkeye taşınmak istersiniz?" sorusunun yöneltildiği katılımcılardan Türkiye'yi tercih edenlerin sayısının ise yaklaşık olarak 6 milyon olduğu vurgulandı.
İşte potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istedikleri ülkeler:
Amerika Birleşik Devletleri - 158 milyon kişi
Kanada - 47 milyon kişi
Almanya - 42 milyon kişi
Fransa - 36 milyon kişi
Avustralya - 36 milyon kişi
Birleşik Krallık - 34 milyon kişi
Suudi Arabistan - 24 milyon kişi
İspanya - 21 milyon kişi
Japonya - 17 milyon kişi
İtalya - 15 milyon kişi
İsviçre - 14 milyon kişi
Birleşik Arap Emirlikleri - 12 milyon kişi
Singapur - 11 milyon kişi
İsveç - 9 milyon kişi
Çin - 9 milyon kişi
Yeni Zelanda - 9 milyon kişi
Rusya - 8 milyon kişi
Hollanda - 7 milyon kişi
Güney Afrika - 7 milyon kişi
Brezilya - 6 milyon kişi
Güney Kore - 6 milyon kişi
Türkiye - 6 milyon kişi
(DHA)