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BBC Türkçe

Göçmenlerin eksi 20 derecede yaşam mücadelesi

Kışın çetin geçtiği Sırbistan'da sışıp kalan göçmenler, sokaklarda ve çadırlarda yaşıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, hava sıcaklığının geceleri eksi 20 derecelere kadar düştünüğüne dikkat çekerek göçmenler için salgın hastalık uyarısı yaptı.

10 Ocak 2017 22:04

Ülkelerindeki yoksulluk ve savaşlardan kaçan yaklaşık 7 bin göçmen ve mülteci Sırbistan - Macaristan sınırında sıkışıp kaldı.

Kışın zorlu geçtiği bölgede göçmenler çadırlarda, inşaatlarda ve sokaklarda yaşıyor.

Pakistan'dan buraya gelen göçmenlerden Amin Can, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Çok soğuk. Dün gece eksi 15-16 derece civarındaydı. İnsanlar uyuyamadı. Sabaha kadar burada ateş başında bekledik" derken sınırların açılması çağrısı yaptı.

Bölgedeki göçmenlere tıbbi yardım organize etmeye çalışan Sınır Tanımayan Doktorlar kuruluşundan Milana Radolajeviç ise salgın riskine dikkat çekip, "Tüm ülkede grip salgını var. Buradaki insanlarda da solunum sorunları ve bronşit gibi hastalıklar yayılıyor" dedi.

Geçen yıl Sırbistan'dan geçen göçmenlerden 30 bini Macaristan'a iltica başvurusu yapmıştı.

Horgos -Tompa sınır geçişine kurulan iltica başvuru ofisinde ise her gün 10 göçmenin işlemleri tamamlanıyor.

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