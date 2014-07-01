Göçmenlerin eğitim hikâyeleri aranıyor

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı‘nın düzenlediği
röportaj
yarışması 35 yaş ve altındaki genç gazetecilere açık düzenliyor.
Yarışmaya, göçmenlerin eğitim hikâyelerini
yazılı, işitsel ve görsel
medyada ele alan ve son 12 ayda yayınlanmış olan röportajlarla
katılmak mümkün.
Kausa Medya Ödülü adıyla düzenlenen yarışmanın
organizasyonunda görevli Meike Julia Dahmen, her yıl olduğu gibi bu
yıl da göçmenlerin eğitim hayatından farklı perspektiflerin
işlenebileceğini ama 2014‘te, meslek eğitimi
ve çalışma hayatına
uyum konularına ağırlık vermek istediklerini söylüyor.
Dahmen, "Bu, meslek eğitimi fırsatı sunan bir
işyeri olabilir ya da
burada meslek eğitimi yapan bir gencin hikâyesi anlatılabilir. Ayrıca
bu hikâyelerin illa bir başarı hikâyesi olmasına gerek yok ama tabii
başkalarına örnek olabilecek röportajlar hoş olur” şeklinde konuşuyor.
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın
röportaj yarışmasına son
katılma tarihi 14 Temmuz. Uyum ve eğitim ekseninde kotarılmış en
başarılı röportajları ise toplam 30 bin euro para ödülü bekliyor.