T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Göçmenlerin eğitim hikâyeleri aranıyor

Almanya’da Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 'eğitim ve uyum' konulu bir röportaj yarışması düzenliyor. Toplam ödül 30 bin euro.

01 Temmuz 2014 20:41

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı‘nın düzenlediği
röportaj
yarışması 35 yaş ve altındaki genç gazetecilere açık düzenliyor.
Yarışmaya, göçmenlerin eğitim hikâyelerini
yazılı, işitsel ve görsel
medyada ele alan ve son 12 ayda yayınlanmış olan röportajlarla
katılmak mümkün.
Kausa Medya Ödülü adıyla düzenlenen yarışmanın
organizasyonunda görevli Meike Julia Dahmen, her yıl olduğu gibi bu
yıl da göçmenlerin eğitim hayatından farklı perspektiflerin
işlenebileceğini ama 2014‘te, meslek eğitimi
ve çalışma hayatına
uyum konularına ağırlık vermek istediklerini söylüyor.
Dahmen, "Bu, meslek eğitimi fırsatı sunan bir
işyeri olabilir ya da
burada meslek eğitimi yapan bir gencin hikâyesi anlatılabilir. Ayrıca
bu hikâyelerin illa bir başarı hikâyesi olmasına gerek yok ama tabii
başkalarına örnek olabilecek röportajlar hoş olur” şeklinde konuşuyor.
Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın
röportaj yarışmasına son
katılma tarihi 14 Temmuz. Uyum ve eğitim ekseninde kotarılmış en
başarılı röportajları ise toplam 30 bin euro para ödülü bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Federal EğitimAraştırma BakanlığıEğitimAraştırma Bakanlığı&lsquo;nınMedyaMeike Julia DahmenTemmuzDeutsche Welle Türkçe Aydın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24