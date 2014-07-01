Göçmenlerin eğitim hikâyeleri aranıyor

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı‘nın düzenlediği

röportaj

yarışması 35 yaş ve altındaki genç gazetecilere açık düzenliyor.

Yarışmaya, göçmenlerin eğitim hikâyelerini

yazılı, işitsel ve görsel

medyada ele alan ve son 12 ayda yayınlanmış olan röportajlarla

katılmak mümkün.

Kausa Medya Ödülü adıyla düzenlenen yarışmanın

organizasyonunda görevli Meike Julia Dahmen, her yıl olduğu gibi bu

yıl da göçmenlerin eğitim hayatından farklı perspektiflerin

işlenebileceğini ama 2014‘te, meslek eğitimi

ve çalışma hayatına

uyum konularına ağırlık vermek istediklerini söylüyor.

Dahmen, "Bu, meslek eğitimi fırsatı sunan bir

işyeri olabilir ya da

burada meslek eğitimi yapan bir gencin hikâyesi anlatılabilir. Ayrıca

bu hikâyelerin illa bir başarı hikâyesi olmasına gerek yok ama tabii

başkalarına örnek olabilecek röportajlar hoş olur” şeklinde konuşuyor.

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın

röportaj yarışmasına son

katılma tarihi 14 Temmuz. Uyum ve eğitim ekseninde kotarılmış en

başarılı röportajları ise toplam 30 bin euro para ödülü bekliyor.

