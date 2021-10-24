Göçmenlerin denizde mahsur bırakmaktan yargılanan eski İtalya İçişleri Bakanı, Hollywood yıldızı Richard Gere'in tanık olmasına tepki gösterdi

İtalya'da aşırı sağcı siyasetçi Matteo Salvini, bir göçmen kurtarma gemisinin girişini engellemekle suçlandığı kaçırma davasında tanık olarak Hollywood yıldızı Richard Gere'in yer almasını eleştiri.

The Guardian'da yer alan habere göre, Matteo Salvini, İçişleri Bakanı olduğu dönemde göçmen kurtarma gemisi Open Arms'ın Sicilya adası Lampedusa'ya girmesine izin vermemişti. Göçmenler, 19 gün boyunca kötü yaşama koşullarında gemide kalmak zorunda kalmıştı. Bazıları, umutsuzlukla kendilerini gemiden aşağı atmıştı.

Eski İçişleri Bakanı Salvini'nin yargılandığı davada yargıç, taraflar tarafından bildirilen tüm tanıkların ifade verebileceğini söylemiş. İfade verecekler arasında gemide kalan 147 göçmene destek olmak için Open Arms'a katılan Hollywood yıldızı Richard Gere de yer aldı.

Geminin girişini engellerken ülkesini korumak üzere hareket ettiğini, hükümetten destek aldığı savunmasını yapan Salvini, tanıklar arasında Hollywood yıldızının yer almasını eleştirdi.

Salvini "Richard Gere, Hollywood'dan gelip bana karşı ifade verirken bu davanın nasıl ciddi olduğunu söyler misiniz. Umarım süreç kısa sürer çünkü ilgilenmek gereken daha önemli şeyler var" dedi.

Davada İtalya'nın görevdeki İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve o dönem Başbakan Yardımcısı olan mevcut Dışişleri Bakanı Luigi di Maio da ifade verecek.