Göçmenlere mezar olan ölüm botlarına AB standardı getiriliyor

Mültecilerin, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçerken kullandığı ve pek çoğuna da mezar olan şişme botlara, AB standartlarına uygun “kalite kontrolü” geldi.

Göçmenlerin yoğun olarak kullandığı ithal botlarda bundan sonra CE işareti aranacak. Edinilen bilgiye göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine, “Düzensiz Göçmenlerin Kullandığı Şişme Botlar” başlığıyla iletilen genelgede, sürekli alabora olan lastik botlarla ilgili uyarıda bulunuldu.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, Ekonomi Bakanlığı’nın konuyla ilgili yazısına yer verilen genelgede, “Şişme botların Gezi Tekneleri Yönetmeliği uyarınca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) faaliyetleri kapsamında denetlendiği anlaşılmıştır. Mezkur yönetmelik, AB teknik mevzuatı çerçevesinde uyumlaştırılmış yeni yaklaşım direktifleri kapsamında yer aldığından, söz konusu ürünlerin CE işareti taşıması gerekmektedir. Bakanlığımızca yapılan değerlendirmelere göre, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4. maddesinin (1) bendine dayanarak, mezkur ürünlerin ithalat denetimine tabi tutulması uygun görülmüştür. Bu kapsamda söz konusu ürünler CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamında denetime tabi tutulacaktır” denildi. Genelgede, ithal lastik botların gümrük idarelerince Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’ne yönlendirilmesi istendi.

Çoğu Suriyeli olan göçmenler Ege adalarından Yunan adalarına geçerken lastik botlardan kullanıyor. Kapasitesinin çok üzerinde insan taşıyan botlar alabora olabiliyor.