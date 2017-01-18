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Dünya

Göçmenlere masal kahramanları kılavuz oldu

Rus halk masalı kahramanlarının yer aldığı kılavuz, göçmenlere şehir hayatında destek olmayı amaçlıyor

18 Ocak 2017 01:49

Rusya'nın başkenti Moskova'da belediye, ülkeye yerleşen göçmenlerin kentte yaşama uyum sağlayabilmeleri için Rus halk masalı kahramanlarının yer aldığı resimli bir kılavuz hazırladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus halk masalı kahramanlarının yer aldığı kılavuz, göçmenlere şehir hayatında destek olmayı amaçlıyor. Kılavuzda masal kahramanlarının ağzından göçmenlere kente ve gündelik yaşama dair ipuçları veriliyor. Belediye kılavuzdan ilk etapta 50 binden adet bastı. Kılavuz Ocak ayı sonuna kadar havaalanları, büyükelçilikler, marketler ve yerel makamlara dağıtılacak.


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