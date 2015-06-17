Göçmenlere karşı dikenli tel



Macaristan, sığınmacıların Sırbistan sınırından ülkeye girmesini engellemek için sınıra dikenli tel çekmeyi planlıyor.

4 metre yüksekliğindeki dikenli tellerin yerleştirilmesi planlarına önümüzdeki hafta başlanacağı bildirildi. Karar, Macaristan'a iltica başvurusunda bulunanların sayısındaki büyük artış sonrası geldi.

Bu yıl şu ana dek 53 binden fazla insan iltica başvurusunda bulundu. Bir yılda başvuru sayısında yüzde 20 artış yaşandı. 2012 yılındaki başvuru sayısı ise 2 bindi.

Yetkililer iltica başvurusunda bulunanların sayısının yıl sonuna kadar 130 bine ulaşmasını bekliyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, kararı “Bu karar herhangi bir uluslararası anlaşmayı ihlal etmiyor. Diğer ülkeler de aynı çözümü seçti” sözleriyle savundu.

Göç konusunun tüm AB ülkeleri için bir sorun olduğunu belirten Szijjarto, Macaristan'ın daha fazla bekleyemeyeceğini söyledi.

Başvuruda bulunanların çoğunun Kosovalı Arnavutlar olduğu kaydedildi.