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BBC Türkçe

Göçmenlere çelme takan kameraman hapse girmeyecek

Suriyeli göçmenleri tekmelerken ve çelme takarken görüntülenen Macar kameraman Petra László suçlu bulunup üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak László'nun cezası askıya alındı. Ceza, üç yıl benzer bir suç işlenmezse iptal olacak.

13 Ocak 2017 15:22

Suriyeli göçmenlerin kaçak yollardan ülkeye girişi esnasında polisle aralarında çıkan arbedede göçmenleri tekmelerken ve çelme takarken görüntülenen Macar kameraman Petra László çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunup üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak László'nun cezası askıya alındı.

Özel güvenlik önlemlerinin alındığı mahkemeye László katılmadı.

Hayati tehlike nedeniyle mahkeme özel bir odaya alınan kameramanla kapalı devre iletişim kuruldu ve gazetecinin ifadesi de böyle alındı.

László zaman zaman sesi titreyerek maksadının kötü olmadığını aslında kendini korumak istediğini, olaydan sonra işten atılıp ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Yargıç Illes Nanasi ise kameramanın davranışının "toplumsal normlara aykırı olduğunu" söyledi ve savunma avukatının, müvekillinin kendini korumaya çalıştığı yönündeki savunmasını kabul etmedi.

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Petra László, göçmanlere karşı şiddete başvurmaktan suçlu bulundu, cezası ise üç yıl askıya valıkndı.

Eğer önümüzdeki üç yıl içinde benzer bir suç işlemezse, László'nun cezası iptal olacak.

Kararı temyize götüreceğini de açıklayan László, Eylül 2015'te sınır bölgesinde polis kordonunu delen göçmenleri çekiyordu. Ancak kendisi kaçmaya çalışan küçük bir kızı tekmelerken ve kucağında çocuk taşıyan bir adama çelme takarken görüntülenmişti.

Macaristan'da aşırı sağcı N1TV kanalı Lazslo'yu görüntüler sosyal medyada viral olduktan sonra işten çıkarmıştı.

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