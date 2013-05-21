Göçmenlerde diyabet riski daha yüksek

Almanya'da yapılan bir araştırma göçmen kökenli gençlerin diyabete yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Ulm Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, göçmen kökenli çocuk ve gençlerde diyabete yakalanma oranı yüzde 40 ve bu oran, bu yaş grubunda geri kalan nüfusun diyabete yakalanma oranından iki kat fazla. Özellikle Türk, Doğu Avrupa ya da Rus kökenli gençlerin bu hastalıktan muzdarip olduğu belirtiliyor.

Araştırmacılardan Wendy Awa, “Ulaştığımız sonuç diğer ülkelerdeki karşılaştırmalı çalışmalarla da uyuşuyor. ABD'de de özellikle yerliler, Afrika, Latin Amerika ve Asya kökenliler aşırı kilodan kaynaklanan diyabete yakalanıyor” şeklinde konuştu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırma kapsamında hastalığa yakalanma konusunda cinsiyetler arasında da fark olduğu belirlendi. Buna göre, genç kızlar erkeklere oranla daha fazla hastalanırken, erkeklerde yüksek tansiyon ya da kan değerlerinde değişim gibi başka semptomlar da daha sık ortaya çıkıyor. Her iki cinsiyette de aşırı kiloya rastlanıyor.

Awa, diyabetin göçmen kökenli ailelerde daha sık ortaya çıkış nedeni olarak yanlış beslenme ve hareket eksikliğini gösteriyor.