Göçmenler Libya'da 'köle pazarlarında satılıyor'

İngiltere'de yayınlanan The Guardian gazetesi, Batı Afrikalı göçmenlerin Libya'da köle pazarlarında satıldıklarını yazdı.

Emma Graham-Harrison imzalı habere göre kurtulan göçmenlerin bir kısmı Birleşmiş Milletler'e yaşadıklarını anlattı.

Bölgeyi transit olarak kullanan göçmenlerin şiddet, gasp ve emek sömürüsüne maruz kaldığı daha önce de ortaya çıkarılmıştı.

Fakat Uluslararası Göç Örgütü'ne ulaşan yeni ifadelere göre Libya'da artık kamuya açık köle pazarları kuruluyor.

Örgütün acil durumlar ve operasyonlar başkanı Mohammed Abdiker, son bulguların Libya'daki hak ihlallerinin son halkası olduğunu ve Libya'da araştırmalarına devam ettikçe daha korkunç gerçeklerle karşılaştıklarını söyledi.

Kuzey Afrika ülkesi Libya, Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenlerin sıklıkla geçtiği bir ülke.

Otobüsle Libya sahiline ulaşıp Avrupa'ya botla geçmeye çalışmayı planlayan ve bunun için otobüs yolculuğuna para ödeyen 34 yaşındaki Senegalli bir göçmen, otobüste giderken bir anda rotalarının değiştiğini ve "aracılar paramı ödemedi" diyen şoförün kendilerini satılığa çıkardığını anlattı.

Libya'dan kaçmayı başaran bu göçmenle konuşan Uluslararası Göç Örgütü'nden Livia Manente, "Bir meydanda Arap yerlilerin Sahraaltı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri satın aldığını anlattı" dedi ve ekledi:

"Başka göçmenler de bu hikayeyi doğruladı ve Libya'da köle pazarları olduğunu söyledi.

"İtalya'daki örgütümüz de oraya gelen göçmenlerden çok sayıda benzer hikaye duydu."

Habere göre köleleri satın alanlar onların emeklerini sömürüyor.

Senegalli göçmen, satın alındıktan sonra bir hapishaneye yerleştirildiğini ve az miktarda yemek karşılığında burada zorla çalıştırıldığını anlattı.

Zorla tutulduğu yerin sahiplerin, satın aldıkları diğer göçmenlerin yakınlarını arayarak fidye talep ettiğini söyleyen göçmen, fidye ödenmediği durumlarda göçmenlerin öldürüldüğünü aktardı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre göçmenlerin yaşadıkları zorlukların duyulmasıyla birlikte onların savunmasız durumunu sömürmeye devam etmek isteyen suç örgütleri farklı yöntemler de deniyor.

Bunlardan biri de esaretten kurtulan göçmenlere yardım örgütü kisvesiyle yaklaşıp onları kandırmak.