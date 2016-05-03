

Federal İstatistik Dairesi 2016 yılı sosyal raporunu Berlin’de kamuoyuna açıkladı. Buna göre Almanya’da yaşayan göçmen kökenlilerin ortalamada eğitim düzeyi, Almanlara göre daha düşük. Rapora göre, göçmen kökenliler Almanlara oranla istihdama daha az katılıyor ve daha fazla yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

400 sayfalık kapsamlı rapor, 2014 yılında yapılan incelemelere dayanıyor. Buna göre 15-64 yaş arası göçmen kökenlilerin yüzde 65 iş sahibi iken, bu oran Almanlar arasında yüzde 76’yı buluyor.

En büyük fark ise kadınların istihdam yaşamına katılımında kendini gösteriyor. 2014 yılında göçmen kökenli kadınların yüzde 37’si istihdam piyasasında yer almazken, göçmen kökenli olmayanlar arasında bu oran yüzde 24’te kalıyor.

Kilit nokta: Eğitim

Rapor, eğitim düzeyi yüksek göçmenlerin daha az işsiz ve yoksulluk tehlikesi ile daha nadir karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Raporda hiçbir meslek eğitimi olmayan göçmen kökenlilerin oranı yüzde 35 olarak belirtilirken, en fazla yoksulluk tehlikesi ile karşı karşıya olan grubun 50 yaş üstü göçmenler olduğu kaydediliyor.

Araştırmalardan çıkan en önemli sonuç, “Göçmenlerin topluma uyumu için eğitimin belirleyici” olduğu. Berlin'deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Jutta Allmendiger, “Eğitimin etkisi hayatın tüm aşamalarında kendini gösteriyor” diye konuştu. Raporun öncelikle son 50 yıllık göçmen kuşaklarına daha yakın bir bakış açısı sunduğunu belirten Allmendiger, mültecilerin topluma uyumunu kolaylaştırmak için geçmişteki tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini kaydetti. Yüksek mülteci sayısı dikkate alındığında, Almanya da eğitim ve meslek içi eğitime daha fazla odaklanılması gerektiğini savundu.

Göçmenler hayatlarından daha memnun

Bununla birlikte rapor, göçmen kökenlilerin geleceğe daha umutla baktığını ortaya koyuyor. Rapora göre göçmenler, yaşam kaliteleri ve bütçelerinin Almanlara oranla daha düşük olduğunu düşünüyor ancak daha memnun bir yaşam sürüyorlar. Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi’nden sosyolog Mareike Bünning bunun nedenini şöyle açıklıyor: „Göçmen kökenlileri yaşamlarını geldikleri ülkelerdeki insanlarınki ile karşılaştırıyor. Bu karşılaştırmada genelde kendi yaşamlarının daha iyi olduğu sonucuna varıyor.“

Federal İstatistik Dairesi, Berlin’deki Sosyal Araştırmalar Bilim Merkezi ve Federal Politik Eğitim Merkezi ile birlikte hazırladığı raporu, her iki yılda bir açıklıyor.