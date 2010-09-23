Göçmenler bir sınıfa, Almanlar bir sınıfa

T24- Köln’de bir ilkokulun, Alman ve göçmen öğrencileri ayrı sınıflara koyduğu iddiaları tartışma yarattı.





Almanya'nın Köln şehrindeki Goterning İlkokulu'nun, yeni eğitim döneminde kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerinin etnik kökenlerine göre ayırdığı iddia edildi.



Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, göçmen kökenliler ile Alman öğrencilerin farklı sınıflara konulması veliler tarafından da tepkiyle karşılandı.



Okul müdiresi Silke Schröder–Wohlert, Alman medyasına Türk bir veli tarafından taşınan bu haberi "bir yanlış anlama" olarak değerlendirdi ve çocukların milliyetlerine göre bir ayrıştırmanın söz konusu olmadığını söyledi.



İlkokula yeni kayıt yaptıran çocukların sayısı 33. Bunlardan 11’i Alman. Bu Alman öğrencilerin tümü aynı sınıfta bulunuyor.



Sınıflar oluşturulurken etnik köken gibi hususların göz önünde bulundurulmadığını belirten Müdire Schröder-Wohlert, sınıflandırmanın tüzük gereğince yapıldığını ifade etti. Bu kıstaslar arasında okula gidiş yolu, erkek-kız dengesi, Alman-göçmen öğrenci dengesi ve kardeş öğrenciler var.



Veliler çocukların geleceğinden korkuyor



Müdire Schröder-Wohlert,1A sınıfının sadece Alman çocuklardan oluşturulmasını pedagojik gerekçelere dayandığını belirtti. Öte yandan 1B sınıfının sadece göçmen kökenli çocuklardan oluşmasından dolayı kaygı duyan ve kendi çocuğu da bu özel sınıfta olan veli Christina Özkan ise sınıfların hangi ölçütlere göre ayrıldığına dair yeterince açıklık getirilmediğini düşünüyor. Veli Özkan, bu sınıf ayırımından dolayı, çocuğunun 3 ayaklı Alman eğitim sisteminin en düşük kademesi olan "Hauptschule" tipi okul seviyesinde eğitim görecek olmasından endişe duyuyor. Kendi çocuğu 1B sınıfında olan Özkan, bu sınıfta hiç Alman çocuk olmamasına dikkat çekiyor ve bu durumdan dolayı çocuğunun dışlanmasından korkuyor.



Okul idaresi 1A ve 1B sınıflarının eşit derecede ayrıldığını ifade etti. Sınıfların sağlıklı şekilde ayrıldığını savunan okul, velileri ise ikna edebilmiş değil.



Beden dersi buluşma noktası



İki sınıfın öğrencileri sadece beden derslerini beraber görüyorlar. Haftada iki kere birbirleriyle kaynaşma imkânı bulabilen çocuklar, beden dersinde beraber futbol oynuyorlar, oyunlar oynanıyor ve en önemlisi konuşuluyor. Çocuklarının sadece bu kadar sınırlı bir zamanda paylaşımda bulunmasını istemeyen veliler, ileride çocukları için en doğru kararların alınacağına inanıyorlar.



Köln İl Eğitim Müdürlüğü basın sorumlusu August Gmünd, okul idaresinin kendisine yapmış olduğu açıklamada, 'sınıflarda milliyetlere göre kesinlikle bir ayırımın söz konusu olmadığını' söylerken, 1B sınıfı velilerin, Alman Express gazetesine demeç veren Türk veli hariç, hiç birinin durumdan şikâyetçi olmadığını ifade etti.



Köln İl Eğitim Müdürlüğü, konuya en kısa zamanda açıklık getirilmesini istiyor. Müdürlük, bu durumu veliler arasında da aydınlığa kavuşturmak için okulun veli toplantısı düzenlemesini talep edecek.



