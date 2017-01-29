Göçmenler ABD havaalanlarında gözaltına alınıyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname ile ülke sınırlarını mültecilere kapatması sonrası, ABD'nin çeşitli havaalanlarında gözaltına alınan göçmenler olduğu haberleri geliyor.

New York'taki John F Kennedy Havaalanı'nda ABD'ye yasal giriş izni olan iki Iraklı gözaltına alındı. Gözaltına alınan Iraklılardan birinin ABD ordusuna sözleşmeli olarak çevirmenlik yapmış olduğu belirtildi.

Trump dün akşam imzaladığı başkanlık kararnamesiyle İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarına 3 aylık vize kısıtlaması getirmişti.

Ayrıca ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD'ye girişi de "ikinci bir emre kadar" durduruldu.

"Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile, tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alındı.

Kararnamenin nasıl uygulanacağı konusu netlik kazanmamasına rağmen, bugün ABD'ye giden uçuşlarda ve ABD havaalanlarında durdurulan yolcular oldu.

Trump yasakları "Radikal islamcı teröristleri ABD dışında tutmak için" uygulamaya soktuğunu belirtmişti.

ABD'deki Ulusal Göçmen Hukuku Merkezi (NILC), BBC'ye yaptığı açıklamada iki Iraklı göçmenin serbest bırakılması için Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'na dava açtıklarını belirtti.

NILC gözaltındaki kişilerle konuşamadıklarını da ifade etti.

Avukat Mark Doss, Iraklıların ABD'de kalmak için yasal izinleri olduğunu da belirterek "Bu anayasaya aykırı. Bu karara karşı mücadele edeceğiz" dedi.

Davaya Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) de içinde bulunduğu başka insan hakları örgütleri de dahil oldu.

Avukatların havaalanlarında durdurulan kişilerin sayısına ulaşmaya çalıştığını belirten NILC, ellerinde kesin bir sayı olmadığını açıkladı.

Cumartesi sabahı Mısır'ın Kahire havaalanında da birkaç Iraklı ve bir Yemenli'nin tursit vizeleri olmasına rağmen, New York'a giden uçağa binmelerine izin verilmedi.

ABD'de oturum izni veren "yeşil kart" sahiplerinden de ABD'ye girişine izin verilmeyenler olduğu bildirildi.

Kararnameye bir tepki de Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) geldi. UNHCR, savaştan kaçanların en çok yardıma ihtiyaç duyduğu dönemde olunduğunu belirterek Trump yönetiminden mültecileri kabul etmeye devam etmesini istedi.

UNHCR "Mültecilere dinine, kimliğine ya da ırkına bakılmadan eşit muamele yapılması gerektiğine güçlü şekilde inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Google, yasaklardan etkilenebilecek 100 kadar çalışanı olduğunu belirterek, şu an ABD dışında olanları acil olarak ülkeye geri çağırdı.

Microsoft da yasakların ekonomik etkileri olabileceğini açıkladı.