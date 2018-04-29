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BBC Türkçe

Göçmen teknesinden 26 genç kızın cesedi çıktı

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinde, çoğu 14-18 yaşları arasındaki 26 genç kızın cesedi bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinde, çoğu 14-18 yaşları arasındaki 26 genç kızın cesedi bulundu.

İspanyol savaş gemisi Cantabria'nın İtalya açıklarında yaptığı operasyonda, farklı göçmen teknelerinden 375 kişi kurtarıldı. Çoğu 14-18 yaşlarında olan 26 genç kızın ise cesedine ulaşıldı.

Kurtarılan göçmenleri ve denizde hayatlarını kaybeden kadınların cesetlerini taşıyan İspanyol gemisi, İtalya'nın güneyindeki Salerno limanına demirledi.

Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken denizde hayatlarını kaybeden kadınların cesetleri incelemelerde bulunulmak üzere Salerno hastanesi morguna kaldırıldı.

Biri Libyalı biri Mısırlı olmak üzere iki kişi de insan kaçakçıları oldukları şüphesiyle gözaltına alındı.

Salerno Valisi Salvatore Malfi, "insanlık trajedisi" olarak tanımladığı olayla ilgili olarak Salerno savcılığının soruşturma açacağını ve cinayet ihtimalinin de değerlendirileceğini açıkladı.

Basında yer alan haberlerde de kadınların cinsel saldırıya maruz kalmış olabileceği yönünde şüphelerin bulunduğu belirtildi.

Salerno Valisi Malfi, kadınların Nijeryalı olduğunun tahmin edildiğini de belirtti. Nijerya'dan son yıllarda binlerce genç kadının insan tacirleri tarafından fuhuşa zorlanmak amacıyla İtalya'ya getirildiği biliniyor.

Salerno Valisi Malfi ise bu vakada kadın ticareti belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Vali, "Buraya daha önce de göçmen teknelerinden ölüler geldi. Ama bu sefer durum daha karmaşık, bu olayın ahlaki etkisi de daha farklı. Bulunan 26 ceset, 26 cinayet demek olabilir" diye konuştu. Vali, "Bu kadınların ölümüne birilerinin yol açtığı, gökten düşen bir şimşekle ölmedikleri ise kesin" diye ekledi.

Göç alanında çalışan İtalyan gazeteci ve Göçmen Müzesi kurucusu Sabika Shah Povia da, "Bu 26 kadının hayatları, bizim sınırlarımız ve insanlık dışı yasalarımız nedeniyle parçalandı. Salerno Valisi 'bu kadınları birileri öldürdü' diyor. Bu 'birileri' biziz, bizim kayıtsızlığımız" dedi.

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