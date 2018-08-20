Göçmen papağanlar, yerleşkenin kalıcı üyeleri oldu

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi, Asya ve Afrika\'dan her yıl belli dönemlerde göç eden papağanların yeni yuvası oldu. Geçen yıl yerleşkeye bırakılan ve saksağanlar tarafından yaralanan sincaplar da tedavi edilip, salındı.

\'Doğal sit alanı\' tescil edilen Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Yerleşkesi, yüzlerce tür bitki ve hayvana ev sahipliği yapıyor. Asya ve Afrika\'dan her yıl belli dönemlerde göç eden papağanlar da yerleşkenin kalıcı üyeleri arasına girdi. Rengârenk papağanlar, hava şartlarına göre yerleşkedeki ağaçların dallarına konuyor veya ağaçların üzerindeki yuvalarına sığınıyor. Yetkililer, yerleşkenin doğal yapısı sayesinde papağanların burada beslenebildiğini, kışı da ağaçlarda geçirebildiklerini belirtiyor.

SİNCAPLAR TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan, geçen yıl, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ve öğretim üyeleri tarafından yerleşkede doğal yaşama bırakılan sincaplar da dikkat çekiyor. Ağaçlar arasında gezinen sincaplardan bazıları, saksağanlar tarafından yaralandı. Yaralı sincaplar, acil koduyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yaban Hayatı Birimi\'nde tedavi edildi. Sincaplar, tedavilerinin ardından yerleşkeye salındı.



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