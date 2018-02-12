“Göçmen mahalleleri huzursuzluk bombasına dönüşebilir”

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - Avrupa Birliği (AB) Bölgesel Politikalar Delegesi Corina Cretu, göçmen mahallelerinin gelecekte bir huzursuzluk bombasına dönüşebileceği konusunda uyararak, AB yetkililerine konuyu ele alma çağrısı yaptı.

Cretu, AB’nin birlikteki eşitsizliği azaltmak adına 2020 yılına kadar kullanmak üzere ayırdığı uyum politikası bütçesinden 310 milyar sterlinin göçmen mahallelerinde sınıf ayrımını engellemek için kullanılmasını önerdi.

AB, Avrupa’nın yoksul bölgelerine, eşitsizliği azaltma adına, yıllar boyunca yapılan altyapı yardımlarına rağmen, doğu ve güney Avrupa ülkelerinde halen finansal yardımlar sürüyor.

Kuala Lumpur’da gerçekleştirilen Dünya Kent Forumu’nda konuşan Cretu, sosyal bütünleşmenin önümüzdeki yıllarda son derece önemli bir konu olacağını söyledi ve “Eğer göçmen mahalleleri ve göçmenler arasında ayrımcılığa göz yumarsak, bu konu bir bomba gibi patlayacaktır” dedi.

AB sığınma sistemi, 2015 yılında Yunanistan ve İtalya’ya botlarla gelen, yaklaşık bir milyon sığınmacı ve göçmen nedeniyle neredeyse çökme noktasına gelirken, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti yeni sığınmacı ve göçmenleri kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

Bu tartışmalar mahkemelerde sonuçlanırken, AB’nin birliğini zayıflatarak farklı alanlarda da yeni tartışmalar yaratmıştı.

AB İçişleri Bakanları, birliğin sığınmacı politikalarını iyileştirme konusunda mücadele ediyorlar.

Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti, Yunanistan’ın üzerindeki yükü hafifletmek adına, diğer AB ülkelerinden gelen baskılara karşı koyarak sığınmacıları kabul etmeyeceklerini söylüyorlar.

Cretu, bölge sakinleri ve göçmenler karşı karşıya geldiğinde belediye başkanlarının arada kaldıklarını söyleyerek, AB’nin eşitsizliğe karşı yeni politikalar geliştirdiğini ve bu politikalar sayesinde karar verici otoritelerin müdahaleye ihtiyaç duyan bölgeleri daha iyi anlayacaklarını ekledi.

Cretu, kişi başına düşen gayrisafi milli hâsıla tam olarak doğru sonuçlar vermediğini söyledi ve ekledi, “Kişi başına düşen gayrisafi milli hâsıla işsizliğin yarattığı en alttaki yoksulları hesaba katmıyor”