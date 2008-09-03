Göçmen kuşlara radyo takibi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesince desteklenen ve Karadeniz üzerinden göç eden kuşların göç stratejilerinin araştırılmasına yönelik proje kapsamında, Kızılırmak Deltası'ndan geçen bazı ötücü kuş türlerine radyo vericileri takılmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre, "Nokturnal (Gececil) Passeriformes Takımına Ait Türlerin Göç Stratejileri" konulu araştırma projesi kapsamında, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'ndan geçen bazı ötücü kuşlara radyo vericileri takılarak göç yolları ve stratejileri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor.



OMÜ Ornitolojik (Kuş Bilimi) Araştırmalar Merkezi Görevlisi ve Proje Sorumlusu Kiraz Erciyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında ötücü kuş olan boz ötleğen (Sylvia borin) türü kuşlara radyo vericisi takıldığını söyledi.



Vericiler sayesinde söz konusu kuşların Kızılırmak Deltası'ndan sonra nasıl bir göç yolu izlediklerini belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Erciyas, Türkiye'de daha önce böyle bir çalışma yürütülmediğini savundu.



Avrupa'da da benzer çalışmaların yapıldığını dile getiren Erciyas, şunları kaydetti:

"Avrupa'da kuşların göç araştırmalarında radyo vericileri yaygın kullanılsa da göç rotalarının araştırılması amacıyla değil, konaklama süreleri ve alandaki beslenme davranışlarıyla ilgili çalışmalar için yapılıyor. Çalışma ile Karadeniz üzerinden gelen kuşların Kızılırmak Deltası'ndan sonra nasıl bir göç rotası izlediği, gece ya da gündüz davranışları, bilinenden farklı bir davranışları olup olmadığı gibi konuları araştırıyoruz. Bu kapsamda ilk etapta 10 kuşa verici taktık. Önümüzdeki dönemlerde verici sayısını arttıracağız. Çalışmamız amacına ulaşır ve kuşlar göçleri sırasında izlenebilirse, büyük bir başarı sağlamış olacağız."Erciyas, yürüttükleri projenin, genel kuş stratejilerinin bilinmesi ve kuş göç hareketlerinin ülke genelinde anlaşılması için oldukça önemli bir proje olduğunu da vurgulayarak, projenin 3 yıl süreli olduğuna işaret etti.



Diğer kuşlara da takılacak



Proje kapsamında, yön bulma deneyleri (oriyantasyon), ay gözlemleri gibi değişik göç araştırma yöntemleri de kullanıldığını anlatan Erciyas, şöyle konuştu:

"Projenin ileri dönemlerinde daha büyük kuş olan su kuşları, yırtıcı kuşlar ve süzülen kuşlar gibi büyük kuşlara uydu vericisi takarak takiplerini yapacağız. Ayrıca, son dönemlerde özellikle kuş gribi araştırmalarında su kuşları kışlama ve üreme alanlarında izlenerek göç davranışları ve diğer hayvanlarla ilişkileri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu projenin devamı olarak bu tür bir araştırma yapılmasını da amaçlıyoruz. Böylece bu konuda da önemli bilgiler elde etmiş olacağız."



Kızılırmak Deltası



Samsun'un Bafra ilçesinde, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. İrili-ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları, 12 bin hektarı bulan sulak alanları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada, bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği belirlendi.

Kış döneminde ise 100 binin üzerinde su kuşunun kışladığı deltanın, bu yönüyle de uluslararası ornitolojik önemi bulunuyor.